In Halle fahren seit Freitagmorgen die Straßenbahnen wieder regulär über die Haltestelle "Leipziger Turm". Wie die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) mitteilte, mussten die Stromkabel der Straßenbahn demontiert werden, damit das einsturzgefährdete Haus an der Waisenhausmauer abgerissen werden konnte. Danach wurden Fahrstromleitungen angebracht. Die Linien 4, 7 und 9 konnten den Angaben zufolge die Strecke zwischen Riebeckplatz und Franckeplatz deshalb vorübergehend nicht anfahren.

Die Abrissarbeiten des Hauses hatten sich verzögert. "Das sind schon sehr komplizierte Arbeiten, weil das Objekt als einsturzgefährdet gilt und die Giebelwand ausgeknickt war", begründete dies Bauingenieur Thomas Demitrowitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Insgesamt fielen demnach rund 1.500 Tonnen Schutt an. Das hätten Berechnungen des betreuenden Ingenieurbüros ergeben, so Bauingenieur Demitrowitz weiter. Am Samstag sollen die Arbeiten dann komplett abgeschlossen sein, hieß es.