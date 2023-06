Einschränkungen am Freitag Magistrale in Halle am Freitag wegen Straßenfest teilweise gesperrt

Mit einem Straßenfest will Fridays for Future in Halle auf die angespannte Situation zwischen Bürgern, Stadtverwaltung und Ausländerbehörde aufmerksam machen. Dazu wird am Freitag die Magistrale stadtauswärts teilweise gesperrt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.