Wegen Gleis- und Straßenbauarbeiten kommt es in Halle ab Mittwoch zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Wie die Stadtwerke mitteilten, wird die Burgstraße vom 7. Juni bis 14. Juni 2023 für den Autoverkehr gesperrt. Eine Umleitung über die Seebener Straße oder das Riveufer ist den Angaben zufolge ausgeschildert. Fußgänger sollen die Baustelle passieren können.

Umleitung und Schienenersatzverkehr bei der Linie 7 und 8 in Halle. Bildrechte: Stadtwerke Halle GmbH

Änderungen bei der Nachtbuslinie 97 in Halle. Bildrechte: Stadtwerke Halle GmbH

Die Linie 8 fährt ab Elsa-Brändström-Straße bis Reileck. Ab Reileck verkehrt der Schienenersatzverkehr (SEV 8) zu den üblichen Zeiten der Straßenbahnlinie 8. Die Haltestelle Adolfstraße wird zusätzlich bedient. Die zusätzliche Haltestelle Burg Giebichenstein für den Schienenersatzverkehr befindet sich in der Burgstraße/Ecke Große Brunnenstraße. Die Haltestellen Burg Giebichenstein, Triftstraße, Landesmuseum für Vorgeschichte, Burg Giebichenstein, Am Klausberg, Mühlweg, Diakoniewerk Halle und Volkspark werden nicht bedient.

Die Nachtbuslinie 97 fährt von Mittwoch, 7. Juni, bis Donnerstag, 8. Juni, sowie von Sonntag, 11. Juni, bis Dienstag, 13. Juni, in Richtung Heide-Nord ab der Haltestelle Seebener Straße direkt zur zusätzlichen Haltestelle Burg Giebichenstein in der Burgstraße/Ecke Große Brunnenstraße. Die Haltestellen Am Klausberg, Emil-Eichhorn-Straße und Burg Giebichstein werden nicht bedient.