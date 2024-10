Maria kam nach Kriegsbeginn mit ihrer Mutter aus der Ukraine nach Deutschland. Ihr Bruder hingegen lebt schon seit 2017 in Deutschland und studierte Medizin. Sobald ihr Papa in anderthalb Jahren nicht mehr wehrpflichtig ist, will er auch nachkommen. Heimweh hat Maria nach eigenen Aussagen jedoch nicht, denn sie telefoniert regelmäßig mit ihm. Derzeit konzentriert sie sich am meisten auf den Sport und die Schule.