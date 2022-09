Das Team in der Kita Lutherstraße ist nach Einschätzung von Sprachberaterin Kristin Lucius von Anfang an offen und lernbereit gewesen. Zwar werde auch in der pädagogischen Ausbildung die sprachliche Bildung behandelt. Allerdings gebe es beim Personal zum einen große Altersunterschiede und dadurch unterschiedliche Wissensstände, zum anderen habe sich in letzten Jahren in der Forschung zum frühkindlichen Spracherwerb einiges entwickelt.