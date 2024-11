Großeinsatz Sprengstoff-Verdacht: Polizei durchsucht Gebäude in Halle

Hauptinhalt

20. November 2024, 08:06 Uhr

In Halle hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch die Wohnung eines Mannes nach Sprengstoff durchsucht. Dabei wurden Substanzen sichergestellt. Was über die Hintergründe bisher bekannt ist.