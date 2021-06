Stadtteil Silberhöhe Fliegerbombe in Halle erfolgreich gesprengt

In Halle ist am Freitagmittag im Stadtteil Silberhöhe eine Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt worden. Nach Angaben der Stadt wurde niemand verletzt. Auch Gebäude seien nicht beschädigt worden. Rund um die Fundstelle waren vier mit Erde gefüllte Überseecontainer aufgestellt worden, die die Wucht der Detonation abgefangen und die Druckwelle nach oben gelenkt haben, teilte die Stadt mit.

Es war bereits das neunte Mal, dass auf dem Baustellengelände des Fußball-Nachwuchsleistungszentrums in Halle eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Allerdings gab es nun zum ersten Mal anstatt einer Entschärfung eine kontrollierte Sprengung: Am Freitagmittag gegen 13 Uhr wurde die 75-Kilo-Bombe vor Ort gesprengt. Etwa 2.800 Einwohner hatten deshalb seit 10 Uhr ihre Wohnungen verlassen müssen. 90 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Sie mussten schon wieder ihre Wohnungen verlassen – die Gefühle der Menschen auf der Silberhöhe lagen zwischen Gelassenheit und Genervt-Sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In einem Sicherheitsradius von 500 Metern um den Bombenfund hatten alle Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Betroffene konnten sich in der Turnhalle einer Grundschule aufhalten und wurden dort verpflegt, die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) stellt Busse für die Evakuierung zur Verfügung. Auch eine Kaufhalle, drei Firmen und ein Bürohaus waren betroffen. Nun können alle in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.