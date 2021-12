Das nüchterne Arbeitszimmer in Halle ist leergeräumt. Nach 40 Jahren verabschiedet sich Staatsanwalt Klaus Wiechmann in den Ruhestand. Doch viel einzupacken hatte er an seinem letzten Arbeitstag ohnehin nicht. Strafprozessordnung und das Strafgesetzbuch standen auf dem Schreibtisch und – na klar – der Monitor seines Computers.

Wiechmann pflegt nüchterne Arbeitsweise

Genauso nüchtern wie die Einrichtung des Büros war auch seine Arbeitsweise. "Ich will kein Rechtsanwalt sein und auch kein Richter. Die Tätigkeit des Staatsanwalts ist doch hoch interessant", sagt Wiechmann. Besonders haben ihn die technischen Möglichkeiten in den letzten Jahren fasziniert – etwa Telefonüberwachung, Handy-Auswertung oder DNA-Analysen. "Das ist auf jeden Fall eine sehr befriedigende Arbeit", so der Staatsanwalt.

In den vergangenen Jahren war er zudem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Halle. So war er auch in den Medien sehr präsent und beantwortete immer wieder Fragen zu Verfahren oder den aktuellen Ermittlungsständen.

Mordfall Mariya: Wiechmanns schwierigster Fall

Seine abgeschlossenen Fälle hat Wiechmann nicht gezählt. Doch in einem Fall gibt es bis heute kein Urteil – und das ärgert ihn. Es war der Mord an der bulgarischen Studentin Mariya Nakovska im Februar 2014, der bislang nicht aufgeklärt ist. "Das ist absolut unbefriedigend", betont Wiechmann. "Die Akten liegen bei uns, da verschwindet nichts im Archiv. Wenn es neue Hinweise gibt, nehmen wir das immer wieder in die Hand und versuchen, den Fall doch noch zu lösen. Aber für mich ist es total unbefriedigend, dass hier ein Mörder frei herumläuft, ohne seine gerechte Strafe erhalten zu haben." Doch die Akte wird er nun weiterreichen müssen. Dass im Fall der ermordeten Mariya Nakovska kein Täter ermittelt werden konnte, ärgert Wiechmann. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein Leben ohne Mord und Totschlag

Insgesamt ist Wiechmann aber im Rückblick auf sein Arbeitsleben sehr zufrieden. "Das war jetzt lange genug. Irgendwann ist Schluss, dann müssen andere ran. Und mir ist völlig klar: Wenn ich Rentner bin, bin ich eben nur noch ein Rentner. Aber da freue ich mich drauf", sagt der Staatsanwalt.