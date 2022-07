Sieben Verletzte Staatsanwaltschaft ermittelt nach Auseinandersetzung in Halle

Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung in Halle in der Nacht zu Dienstag ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Laut einer Staatsanwältin waren 30 Personen an dem Vorfall beteiligt, bei dem Hieb-, Stich- und Schreckschusswaffen eingesetzt und sieben Menschen verletzt worden sind. Was der Grund für die Auseinandersetzung war, ist weiterhin unklar.