Protest auch von Politikern Stadt Halle prüft rechtliche Schritte gegen Nazi-Messe in Bruckdorf

Die im Oktober geplante Waffen- und Militaria-Börse in der Halle-Messe in Bruckdorf beschäftigt nun auch die hallesche Stadtpolitik. Man habe gerade auch vor dem Hintergrund des Terroranschlags am 9. Oktober 2019 kein Verständnis für diese Art von Messe, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD).