Nach der Sperrung der Ringbrücke in der Magdeburger Innenstadt will die Stadt Halle ihre Brücken nun schneller prüfen als geplant. Der Finanzausschuss des Stadtrats hat dafür 450.000 Euro freigemacht. René Rebenstorf, Halles Beigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt, sagte am Dienstag, je früher man Kenntnis über den Zustand der Brücken habe, desto früher könne man auch reagieren.