Als ein ziges erhaltenes Jugendstilbad in Sachsen-Anhalt ist das Stadtbad Halle ein Denkmal von europäischem Rang. Ab 2025 sollen Teile des Bades umfassend saniert und modernisiert werden . Dafür haben viele Hallenserinnen und Hallenser lange gekämpft, auch, um die Schließung des Bades zu verhindern. Eine der ersten, die sich für das einzigartige Ensemble in Halles Innenstadt einsetzte, war Elke Scharnowski. Von 1983 bis 2005 leitete die heute 84-Jährige das Haus und musste mit ansehen, wie das Denkmal immer mehr verfiel und ganze Bereiche geschlossen werden mussten.

Das Stadtbad sei in einem sehr schlechten Zustand gewesen, als sie 1983 dort zu arbeiten begann. Damals, sagt Scharnowski, sei jahrzehntelang kaum etwas für den Erhalt des Bades getan worden. "Es dauerte auch nicht lange, da kam aus der Kuppel in der Frauenhalle das Fensterglas nach unten in das Becken. Die wunderschönen historischen Stichkappenfenster wurden dann einfach mit Blech zugemacht!"