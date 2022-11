Die Baustelle ist im Stadthaus in Halle noch deutlich erkennbar. Im großen Festsaal liegen noch Spanplatten auf dem Boden als Schutz für das wertvolle Parkett. Gerüste stehen herum, in der Decke sind viele kleine Löcher zu erkennen.

Doch Jutta Grimmer ist im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT zuversichtlich: "Unser Ziel ist es, dass der Stadtrat im Februar hier wieder tagen kann." Bei der Stadt Halle ist Grimmer Abteilungsleiterin im Fachbereich Immobilien und damit so etwas wie die Chefin für die Sanierung des mehr als hundert Jahre alten Stadthauses.

Die Baumaßnahme läuft schon seit gut einem Jahr. Sie war nötig geworden, weil Putz von der Fassade bröckelte. Doch bevor die Hausfassade in Ordnung gebracht wird, muss die Decke des Hauses ertüchtigt werden. "Die Tragfähigkeit war nicht mehr gegeben und musste erneuert werden", erklärt Grimmer.

In den letzten Monaten ist deshalb über der Saaldecke eine stabilisierende Stahlkonstruktion eingezogen worden. "An diesem Gerüst hängen rund 600 Drähte, die die Deckenkonstruktion tragen", so Grimmer.