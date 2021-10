Vom Mittelalter bis heute Stadtplan zum jüdischen Leben in Halle

Hauptinhalt

Auf dem Gelände von Moritzburg und Leopoldina in Halle befand sich einst eine jüdische Siedlung. Ein neuer Stadtplan zum jüdischen Leben in Halle zeigt, was noch da ist und was vergessen wurde. "Von Kaufhäusern, Synagogen und 'guten Orten'" entstand anlässlich des Gedenktags zum antisemitischen Terroranschlag in Halle,