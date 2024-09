Vogt übt dabei auch Kritik an den CDU-Kreisvorständen Marco Tullner und Christoph Bernstiel. Während in anderen Parteien schon intensiv über die Kandidatenfrage beraten würde, habe man innerhalb der halleschen CDU noch nicht einmal zu einer Vorstandssitzung in der Sache geladen, so Vogt damals. Inzwischen hat sich die Situation verändert: Mit Vogt hat auch die CDU-Landtagsabgeordnete Kerstin Godenrath ihre Kandidatur für den OB-Posten bekannt gegeben. Auch Jörg Anschütz will für die Christdemokraten ins Rennen gehen.