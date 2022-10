In Halle beschäftigt sich der Stadtrat in einer Sondersitzung am Dienstagabend mit einer möglichen Dienstwagenaffäre. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT geht es in der nicht-öffentlichen Sitzung um die Zukunft des Chefs des städtischen Eigenbetriebs Kindertagesstätten, Jens Kreisel.