Bürgerentscheid Halle stimmt im Juni über eine autofreie Innenstadt ab

Eine Bürgerinitiative in Halle hat erreicht, dass Hallenserinnen und Hallenser in einem Bürgerentschied darüber abstimmen werden, ob die Innenstadt autofrei wird. Das hat der Stadtrat hat am Mittwoch bestätigt. Der Stadtrat hatte die Planung und Umsetzung des Konzeptes zur autofreien Innenstadt bereits beschlossen. Gegner des Plans haben dann genug Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt, um einen Bürgerentscheid zu erreichen.