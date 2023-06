Abstimmung am Mittwoch Stadtrat Halle entscheidet über höhere Kita- und Parkgebühren

Hauptinhalt

Am Mittwoch entscheiden Halles Stadträte über gleich zwei viel diskutierte Pläne: Soll die Betreuung in Kindertageseinrichtungen teurer werden? Und soll das Parken in der gesamten Stadt ebenfalls verteuert werden? Die Steigerung läge beim Parken bei 50 Prozent, bei den Kitas bei durchschnittlich 20 Prozent.