Es hat etwas beinahe Sakrales, wenn der Stadtrat von Halle in der Ulrichskirche tagt, einer zur Konzerthalle umfunktionierten Kirche in der Nähe des Marktplatzes. Umrahmt von mächtigen Orgelpfeifen und angestrahlt vom Licht der Kronleuchter sitzen die Abgeordneten an ihren Corona-konformen Einzeltischen. Von der Empore kann man beobachten, wie viele von ihnen auf ihren Smartphones oder Tablets herumtippen, während Bürger fragen stellen und der Bürgermeister antwortet. Und noch etwas fällt beim Blick von oben auf den Plenarsaal auf: Die meisten Abgeordneten sind Männer mittleren Alters.

Tatsächlich täuscht dieser Eindruck nicht: Nur 31,6 Prozent der Abgeordneten des Stadtrates in Halle sind Frauen. Das zeigt eine Analyse von MDR Data. Was wenig klingt, ist im landesweiten Vergleich ein Spitzenwert. In allen anderen Kreistagen und Stadträten in Sachsen-Anhalt ist die Frauenquote noch niedriger als in Halle. Bei den Altersgruppen sind es die 50- bis 59-Jährigen und die 60- bis 69-jährigen, die in Sachsen-Anhalts Kommunalparlamenten am stärksten vertreten sind.