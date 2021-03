Der Hauptausschuss des Stadtrates in Halle hat am Mittwochabend drei Anträge zum Verbot der Führung der Dienstgeschäfte durch Oberbürgermeister Bernd Wiegand beraten und beschlossen. Die Fraktionen der Linken, der Grünen, der FDP und der SPD hatten die Anträge per Dringlichkeit auf die Tagesordnung des Ausschusses gebracht. Ziel war die Vorberatung der Anträge, um zu verhindern, dass sie beim geplanten Sonderstadtrat zu diesem Thema am 7. April von Fraktionen in die Ausschüsse verwiesen werden. Das hätte einen weiteren Zeitverzug bedeutet. Nun ist der Weg für die Abstimmung frei.