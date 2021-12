Der hallesche Stadtrat hat am Mittwoch den Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen. Mehr als 830 Millionen Euro will die Stadt im nächsten Jahr ausgeben. Sämtliche Änderungsanträge der Stadtratsfraktionen wurden abgelehnt, der Entwurf der Stadtverwaltung wurde dann ohne Änderungen beschlossen. Die Verwaltung hatte einen ausgeglichenen Entwurf vorgelegt. Das coronabedingte Defizit von 23,5 Millionen soll mit Geld aus einer Rücklage gestopft werden.

Ob der Haushalt tatsächlich beschlossen wird, war vor der Sitzung unklar. Ein Vorgang, der in Halle durchaus ungewöhnlich ist. Bis auf eine Ausnahme hatten sich die Fraktionen des Stadtrates in den vergangenen zehn Jahren immer zusammengerauft und am Ende einen gemeinsamen Änderungsvorschlag für den Etat des kommenden Jahres auf den Weg gebracht. Das war diesmal nicht der Fall. Stattdessen fiel der Entwurf der Stadt nach Beratungen im Finanzausschuss zunächst durch.