Der Stadtrat von Halle (Saale) will am Mittwoch den neuen Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) vereidigen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wird der Stadtratsvorsitzende Jan Riedel (CDU) nach einigen Dankensworten an Egbert Geier (SPD), der vier Jahre lang den suspendierten Oberbürgermeister vertreten hatte, dem künftigen Oberbürgermeister die Amtskette umhängen.

Riedel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er werde dies in Vertretung Vogts Dienstherrn, des Stadtrates, erledigen. Riedel ist Mitglied der CDU, also jener Partei, aus der Vogt zuletzt im Streit ausgetreten war. Davor war er Mitglied der SPD. Alexander Vogt, der bis zuletzt als Lehrer an einem halleschen Gymnasium gearbeitet hatte, hatte sich in der Stichwahl Ende Februar überraschend mit 51,8 Prozent der Stimmen gegen seinen Kontrahenten Geier durchgesetzt.