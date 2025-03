Der Stadtrat von Halle (Saale) hat am Mittwoch den neuen Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) vereidigt. In diesem Zusammenhang wurde Vogt auch die Amtskette überreicht. Zuvor hatte der Stadtratsvorsitzende Jan Riedel (CDU) Dankensworte an Egbert Geier (SPD) gerichtet, der vier Jahre lang den suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand vertreten hatte. Im Rahmen der Sitzung bestätigte der Stadtrat zudem die Gültigkeit der OB-Wahl einstimmig.

Alexander Vogt, der bis zuletzt als Lehrer an einem halleschen Gymnasium gearbeitet hatte, hatte sich in der Stichwahl Ende Februar überraschend mit 51,8 Prozent der Stimmen gegen seinen Kontrahenten Geier durchgesetzt. In seiner ersten Ansprache als OB sagte er, er wolle, dass die Menschen in Halle wieder stolz sein könnten. Die Menschen wollten eine sichere, eine saubere Stadt. Die Straßen seien in einem katastrophalen Zustand. Man müsse sich auch mehr um die Außenbezirke kümmern, besonders um Ammendorf und Halle-Neustadt.