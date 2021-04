Der Stadtrat von Halle trifft sich am Mittwochnachmittag um 16.30 Uhr zu einer nicht-öffentlichen Sondersitzung. Dabei soll es um die Frage gehen, ob Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) zeitweise suspendiert wird. Er steht in der Kritik, weil er sich gegen das Coronavirus hatte impfen lassen, bevor er laut Impfreihenfolge an der Reihe gewesen wäre.