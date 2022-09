Zuerst war sie in einem Salon in einem abgelegenen Teil der Stadt, dann in einem der ältesten Friseurläden von Halle im Süden der Altstadt, den es schon zu DDR-Zeiten gab und dann im Wechsel in der Stadtmission und in einem Barbier-Shop. Stationen haben sich über Empfehlungen oder über spontane Anfragen zufällig ergeben. Thériault wollte zwar unbedingt in verschiedenen Teilen der Stadt arbeiten, um ein möglichst facettenreiches Bild von Halle zu bekommen, hatte sich aber bis auf den ersten Salon noch nicht auf bestimmte Friseurläden festgelegt.

Barbara Thériault wollte wissen, welche Atmosphäre in Friseursalons herrscht und worüber die Menschen dort am meisten sprechen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Halle erinnert auf den ersten Blick an Prag

Einige Texte, die sie über die Salons geschrieben hat, sind in der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) veröffentlicht worden. Dort schrieb die Stadtschreiberin über ihre Erlebnisse und Beobachtungen in und außerhalb der Friseurläden. Im Juni beschäftigt sie sich zum Beispiel in einer ihrer Geschichten mit ihrem ersten Eindruck von Halle: "Als ich nach Halle an der Saale kam, erschien mir diese anders als andere deutsche Städte ähnlicher Größe, die ich bisher kannte: Gefühlt größer, weil höher gebaut, gekennzeichnet von heterogenen Baustilen – vom Fachwerk, Klassizismus, Jugendstil über Moderne, Bauhaus bis zum Plattenbau –, von Straßenbahnen, die durch Kurven summen, vom Fluss und seinen Inseln."

Halle habe sie im ersten Moment an Prag erinnert, erzählt Barbara Thériault heute. Im Verlauf des Textes wird beschrieben, wie sie einen Mann kennenlernt, der genau diesen Aspekt verkörpert. Er ist Hallenser und gleichzeitig Stadtführer von Prag und bestärkt sie in ihrem Vergleich zwischen den beiden Städten. Nach einem persönlichen Gespräch, in dem der Mann unter anderem über den Tod seiner Mutter und seine Erkrankungen spricht, besucht er Barbara Thériault im Friseursalon. Dort lässt er sich eine Glatze schneiden. Halle und Prag sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich, findet Barbara Thériault als sie gerade frisch in Halle angekommen ist. Bildrechte: imago images/Winfried Rothermel

Als die Stadtschreiberin einige Tage später nach Prag fährt, fällt ihr auf, dass ihr Vergleich nicht funktioniert. Sie fragt sich, warum der Stadtführer trotzdem ihre Sicht bestätigt hat und findet Parallelen zum Friseuralltag. Als Stadtführer habe er das Schöne und Positive betont. Das sei ein Prinzip, das auch in Friseursalons eine Rolle spiele. "Friseurinnen bestätigen generell, was ihre Kundschaft behauptet. (...) Dort werden Konfrontationen vermieden: Das höchst Persönliche – oder Politische – wird umgangen, um das Gespräch möglichst reibungslos am Laufen zu halten. Das ist sicher einer der Gründe dafür, dass es so guttut, sich dort für eine oder zwei Stunden aufzuhalten."

Alltag im Barbier-Shop

In einem anderen Text, der im August unter dem Titel "Vieles läuft gleichzeitig" veröffentlicht wurde, geht es um die Atmosphäre in dem Barbier-Shop, in dem Barbara Thériault zu diesem Zeitpunkt arbeitet. Dabei beobachtet sie sehr genau, was dort passiert. So schreibt sie etwa über die Barbiere: "Sie sind fünf, manchmal einer, meistens zwei oder drei. Manche arbeiten schon lange in diesem Beruf, andere sind erst neu dazugekommen. Sie tragen ein T-Shirt mit dem Logo des Ladens, Jeans und Sneakers. Sie arbeiten lange. (...) Sie reden laut, regeln Sachen am Telefon, machen Witzchen, legen Musik auf, singen."

Barbara Thériault beschreibt den Barbier-Shop aber nicht nur, sondern zieht auch Vergleiche zu ihren vorherigen Erfahrungen: "Wie die Chefin des Damensalons arbeitet der ältere Barbier neben dem Eingang, wo er sieht, wenn Kunden hereinkommen und von wo aus er die Kasse und die Kollegen im Blick hat." Auf die Arbeit im Barbier-Shop hat sich die Stadtschreiberin besonders gefreut. Bildrechte: Eric Pawlitzky

Barbara Thériault hat diese Vergleiche zwischen den Salons aber nicht nur in ihren Texten gemacht, sondern auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Friseurläden darüber gesprochen und dadurch sogar einen Austausch zwischen ihnen angeregt.

"Abenteuer einer linkshändigen Friseurin"

Alle Geschichten der Stadtschreiberin sind im Stil des "soziologischen Feuilletons" geschrieben, sie schreibt also über kulturelle Themen aus soziologischer Perspektive. Ihr Ziel sei es, soziologische Texte zu schreiben, die für jeden interessant und verständlich seien, sagt Thériault. Inspiriert hat sie das Feuilleton der 1920er- und 1930er-Jahre, das damals in den Zeitungen erschien. In Deutschland prägte Sigfried Kracauer diese Art des Schreibens. Für ihn war ein Feuilleton ein Text, der sich mit dem Zeitgeist auseinandersetzte und die Leser zum Nachdenken anregen sollte.