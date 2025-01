Jahrelang hat sich Veronika Raupach mit Gerüchen beschäftigt: Sie sammelte hobbymäßig Parfüms, und in ihrem Modedesign-Studium fiel ihr auf, wie sich Stoffe und Räume auf Gerüche auswirken. Aus dieser Faszination heraus wollte Raupach etwas Neues schaffen. Sie gründete "Vivus Odor", einen "Raum für olfaktorische Konzepte", wie sie es nennt.

Seit gut einem Jahr experimentiert und arbeitet die 34-Jährige nun in einem kleinen Atelier in Halle an neuen Düften. Sie erfindet dabei nicht klassisch Parfums, sondern Düfte, die Events begleiten oder Räume ausschmücken. Die Grüdnerin erklärt: "Bei Hochzeiten zum Beispiel ist der Mehrwert sehr stark, weil man da einen Geruch hat, der mit den Erinnerungen verknüpft wird. Und wenn man später an dem Duft riecht, hat man immer noch einen starken Bezug zu dem Erlebnis."

Aktuell kooperiert sie mit der Oper Halle, für die sie Düfte für das Ballett "Romeo und Julia" konzipiert hat. Mithilfe von Duftkärtchen soll das Publikum den Figuren auf einer weiteren Sinnesebene noch näherkommen. Bildrechte: MDR/ Hanna Kazmirowski

Kostenloses Coaching für Gründerinnen

Die Designerin kommt zwar aus einem Umfeld mit vielen Selbstständigen, doch Fragen und Unsicherheiten gibt es trotzdem viele. Deswegen ist die Unternehmerin eine von über 80 Frauen, die sich Unterstützung vom Förderprojekt "Frau*Now" holt.

Seit knapp einem Jahr bietet das Institut Coaching und Beratung für Frauen in den Bereichen Finanzen, Steuern, Kommunikation und Marketing an – kostenlos, denn das gesamte Programm wird von der EU finanziert. Alle sind entweder gerade dabei, sich selbstständig zu machen oder befinden sich in den ersten fünf Jahren ihrer Gründung. "Jede Woche erreichen uns neue Anfragen", sagt Projektleiter Marcel Sitz. Bildrechte: MDR/ Hanna Kazmirowski

In verschiedenen Formaten lernen die Gründerinnen, ihr Projekt voranzutreiben: Einzelcoachings, Workshops, Kleingruppentreffen oder Netzwerkveranstaltungen. "Egal in welchem Metier man ist, viele Fragen ähneln sich. So was wie Steuern und Buchhaltung haben mir schon immer Respekt eingeflößt", sagt Veronika Raupach. "Und da ist es wunderbar, sich mit anderen auszutauschen, die an einem ähnlichen Punkt sind."

Netzwerken ist weiblichen Start-ups besonders wichtig