Umstrittener Auftritt Steimle im Steintor-Varieté: Kritik von Bürgermeister Geier

Die Auftritte von Kabarettist Uwe Steimle und Publizist Daniele Ganser hat Bürgermeister Egbert Geier scharf kritisiert. Er soll in einem Schreiben an die jeweiligen Veranstalter Sorge darüber ausgedrückt haben, dass in Halle Personen auftreten dürfen, die "Verschwörungsideologien sowie antisemitische und demokratieverachtende Positionen verbreiten, enttabuisieren und mehrheitsfähiger machen." Zudem hat er appelliert den Personen "kein Podium zu bieten."