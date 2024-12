Was wäre die Adventszeit in Halle ohne Herrn Fuchs, Ente Watschel, Hund Lumpi, Rentier Rudi und natürlich ohne den Weihnachtsmann? Eben: undenkbar. Die rund 1.200 großen und kleinen Besucher im Steintor-Varieté an diesem Sonntagvormittag, sie sitzen ganz erwartungsvoll in ihren Stuhlreihen. Die Familie ist beisammen – und alle freuen sich auf die diesjährige Geschichte von "Herr Fuchs, Felix & die Weihnachtsprinzessin".

Volles Haus bei der Weihnachtsrevue im Steintor-Varieté

Es ist der erste Teil der neuen "Majla-Saga", die am 22. November im Steintor-Varieté ihre Premiere feierte und seitdem für ein volles Haus sorgt. "Ich denke, es liegt daran, dass wir seit Jahrzehnten nahezu – ich kenne die Revue schon seit 1984 – kontinuierlich jedes Jahr ein Angebot in diese Richtung gemacht haben, was sich qualitativ auch immer besser entwickelt hat", meint Rudenz Schramm vom Förderverein des Steintor Varieté Halle.

Und dann geht's los. Der Vorhang geht auf. Musik erklingt. Ein kleiner Schneehase wackelt mit seinem Stummelschwänzchen Richtung Publikum. Kleine Winterkinder reiben ihre Nasen aneinander und Majla, die Prinzessin des Lichts, hat zusammen mit den Kindern vom Tanzzentrum No. 1 in Halle ihren ersten Auftritt. Ein Weihnachtslied erklingt: "Schenke uns Hoffnung in stürmischer Zeit. Frieden und Freude, statt Kummer und Leid." Bildrechte: IMAGO/Steffen Schellhorn

Kindheitstraum: Einmal die Weihnachtsprinzessin spielen

"Majla", die Weihnachtsprinzessin, wird dabei gespielt von Pauline Langer. Und klar, natürlich hatte die 25-jährige Pädagogik-Studentin bei der Weihnachtsrevue vor Jahren schon mal mitgemacht. Als kleine Tanzmaus nämlich. Fünf Jahre war sie damals alt: "Das war mein größter Traum, als ich hier angefangen habe, zu tanzen", sagt Langer, "Ich habe meine Vorgängerin immer bewundert und habe gedacht, darf ich irgendwann einmal auf der Bühne stehen als Schauspielerin – und es hat geklappt."

Die Show ist richtig gut: Es gibt wirbelnde Tänze. Liebevoll gefertigte Kostüme. Musik, die im Ohr bleibt. Witzige Dialoge. Tolle Video- und Lichteffekte. Und mitten drin eine Mannschaft, die mit ganz viel Spielfreude agiert. Es ist ein wirklich großer Spaß für die ganze Familie. Bildrechte: IMAGO/Steffen Schellhorn

Ein eingeschworenes Team auf der Bühne in Halle

"Immer fröhlich, frech und froh sagt Fuchs Felix euch hallo." Mit diesen Worten begrüßt Tillmann Meyer das Publikum. Nach und nach betreten alle Helden die Bühne: Rentier Rudi (Dörthe Röttig), Ente Watschel (Kathrin Bachmann), Hund Lumpi (Klaus Adolphi) und natürlich der schlaue Herr Fuchs (Helmut Rosenkranz) – alle sind sie seit Jahren schon bei der Weihnachtsrevue dabei.

Helmut Rosenkranz sogar schon seit 1983. Der frühere Justiziar, Anwalt und Hobby-Kabarettist ("Die Taktlosen") spielte schon zu DDR-Zeiten beim Vorgänger "Hoppel Poppel" seine Streiche. Seit 1992 dann in der Weihnachtsrevue. Gestartet war man damals mit einem Ensemble von etwa 70 tanzenden Kindern. Mittlerweile gehören zur Crew etwa 400 Personen.

Der Erfolg resultiert daraus, dass wir ein eingespieltes, viele Jahre bestehendes Kollektiv sind. Helmut Rosenkranz spielt Herrn Fuchs