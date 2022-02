1695 begann August Hermann Francke, arme Kinder in seiner Gemeinde Glaucha zu unterrichten und zu versorgen. Am 18. September 1698 wurde dann der Grundstein für ein neues Waisenhaus gelegt. Innerhalb von 30 Jahren entstand eine richtige Schulstadt, mit Wohngebäuden, Werkstätten, Gärten und einer Apotheke. In Spitzenzeiten lebten in den Franckeschen Stiftungen bis zu 2.500 Menschen.

Die Schulungsmethoden seinerzeit waren revolutionär. Kinder lernten nicht nur zu lesen und zu schreiben, es gab auch Anschauungsobjekte, mit denen sie auf das spätere Berufsleben vorbereitet wurden – zum Beispiel Salzkothen, in denen die Menschen in Halle Salz gewannen.

Die Originalmodelle stehen in Glasschaukästen und können nur von außen in der Naturalienkammer bestaunt werden. Ab sofort kann man aber auch mit seinem Smartphone einen QR-Code einscannen und landet dann in der digitalen Ausstellung zur Geschichte der Salzgewinnung in Halle und taucht ein in eine Salzkothe.