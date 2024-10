Unbekannte haben in Halle Stolpersteine aus dem Boden gerissen und gestohlen. Laut der Polizei ist die Landsberger Straße betroffen, die sich im Stadtbezirk Ost befindet. Laut einer Übersicht des Vereins für Zeit-Geschichten wurden in dieser Straße Stolpersteine für Familie Brilling (Max, Anna, Bruno, Regina und Lieselotte) und für Max und Meta Buchsbaum verlegt. Gestohlen wurden die fünf Steine von Familie Brilling, so der Verein, der Anzeige erstattet hat.