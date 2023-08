Der Tramfahrer hat Ende Mai vergangenen Jahres einen jugendlichen Fahrgast mehrfach in der Bahn angegriffen. Ein entsprechendes Video war im Internet veröffentlicht worden. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Tramfahrer nach einem anfänglich verbalen Streit mit dem Fahrgast in Richtung dessen Gesichts schlägt. Kurz darauf greift er den am Boden liegenden Jugendlichen immer wieder an.