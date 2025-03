In Halle hat ein Straßenbahnfahrer einen Raub vehindert. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 45-Jähriger einer Jugendlichen am Samstagmorgen in der Bahn ihr Handy entrissen. Der Fahrer konnte den Mann aber stoppen, der das Telefon freiwillig zurückgab. Die Polizei stellte den Mann später und ermittelt nun gegen ihn.