Obwohl sich der Verkehr wegen Baustellen jeden Tag in Halle staut, bleibt die Elisabeth-Brücke für Autofahrer gesperrt. Die Straßenbahnbrücke über einen Nebenarm der Saale könnte Entlastung für die Hochstraße bringen, die Halle mit Halle-Neustadt verbindet – so die Befürworter. Ein entsprechender Antrag der Fraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler hatte es am Mittwoch jedoch nicht auf die Tagesordnung des Stadtrats geschafft. Der Dringlichkeitsantrag bekam nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit, um behandelt zu werden.