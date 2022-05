In Halle soll ein Straßenbahnfahrer einen Jugendlichen verprügelt haben. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Montag mitteilte, ist die Szene auf einem Video zu sehen, das den Beamten per E-Mail zugeschickt wurde. Der Vorfall habe sich offenbar Sonntagmorgen in der Linie 1 ereignet. Man ermittle gegen Unbekannt wegen Körperverletzung.