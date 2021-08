Maximal eine halbe Stunde lang darf ein Straßenmusiker in Halle an einem Ort Musik spielen, dann muss er 50 Meter weiterziehen. So sehen es die Regeln der Stadt Halle vor. Genau abgemessen wird das nicht. Als ein Polizeistreifenwagen die Einkaufsmeile in Halle herunterfährt, schiebt der "Eiermann" Gregory da Silva lässig mit dem Fuß sein Münzenkörbchen auf dem Boden ein Stück weiter und geht wenige Schritte bei Seite. Die Polizisten im Auto nicken grüßend und lächeln. Man kennt eben seine Originale in der Stadt. Bis Student Florian seinen Posten räumen muss, zupft er weiter spanische Musik "so von vor 150 Jahren" auf seiner Gitarre.