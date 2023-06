Gefährliches Fotoshooting Teenager macht Selfies im Gleisbett – Bahnstrecke in Halle gesperrt

In Halle musste am Wochenende eine Bahnstrecke am Hauptbahnhof gesperrt werden. Ein Jugendlicher hatte im Gleisbett gelegen und Selfies gemacht. Ihn erwartet nun eine Anzeige.