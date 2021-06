Streetart Neben Halles Marktkirche flattern riesige Schmetterlinge über eine Wiese

2020 hatten an gleicher Stelle farbenfrohe Koi-Karpfen für große Aufmerksamkeit gesorgt. "Die vielen begeisterten Reaktionen auf die Fische waren für uns Anlass für eine Neuauflage", so EVH-Marketingleiterin Brita Mischke.

Da die Gestaltung des vergangenen Jahres auch in den sozialen Medien positiv aufgenommen wurde, biete die Treppe in diesem Jahr jede Menge Raum für eigene Kreativität und Interaktion. Jede und jeder könne ganz individuell mit dem Motiv spielen und zum Beispiel selbst zum Schmetterling werden.

Außergewöhnliche, teils großformatige Graffiti-Kunst ist in Halle keine Seltenheit. Besonders das Künstlerkollektiv "Freiraumgalerie" , das auch international tätig ist, macht sich darum verdient. So brachten die Streetart-Aktivisten Farbe in das "ehemals leerste Stadtviertel Deutschlands": Freiimfelde. Eine Galerie in der Straße, umsonst und draußen, von allen mit gestaltbar – dies ist das Leitbild.

Weiterhin grüßt in einer Unterführung direkt am Hauptbahnhof Georg Friedrich Händel mit Sonnenbrille die An-, Ab- und Vorbeifahrenden. Und auch in den Stadtteilen Neustadt und der Silberhöhe bekommen immer mehr Plattenbauten einen bunten Look. Auf der Silberhöhe wurde beispielsweise die ehemalige Begegnungsstätte "Silva" mit einer Graffiti-Aktion neu belebt.