Schäden an Elektrogeräten Was die Verbraucherzentrale nach Stromausfällen in Halle empfiehlt

Hauptinhalt

Vergangene Woche war in mehreren Gebieten von Halle gleich mehrfach der Strom weg. Die Stromversorgung funktioniert zwar nun, doch die Kurzzeitausfälle scheinen einige Geräte beschädigt zu haben. Was Betroffene in so einem Fall tun können.