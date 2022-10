Energieversorgung Stromausfall in Teilen von Halle, dem Saalekreis und Anhalt-Bitterfeld

Mehrere Stadtteile in Halle sowie Teile des Saalekreises und Anhalt-Bitterfelds waren am Dienstag vom Strom abgeschnitten. Die genaue Ursache wird noch untersucht. In Schlaiz, Burgkemnitz und Muldenstein dauert die Störung an.