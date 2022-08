Störung Halle-Neustadt nach Stromausfall wieder am Netz – Fehlersuche läuft

Nach dem Stromausfall vor 14 Tagen in Halles Innenstadt waren am Montag nun Teile der Neustadt zeitweise nicht am Netz. Nach Fehlersuche in einem Umspannwerk ist das Problem gefunden und inzwischen behoben.