Ein Kurzschluss im Umspannwerk Halle-Nord hat den Stromausfall in Teilen von Halle in der Nacht zum Sonntag (23.06.) ausgelöst. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadtwerke MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag. Demnach waren zeitweise bis zu 24.000 Haushalte in den Stadtteilen Dölau, Nietleben, Heide Nord, Heide Süd, westliches Halle-Neustadt betroffen. Gegen 3 Uhr in der Nacht sei der Strom ausgefallen. Rund sechs Stunden später sei die Störung behoben worden.