In Halle haben am Mittwoch rund 500 Studierende und Lehrkräfte gegen die Sparpläne der Universität protestiert. Die für heute geplante Senatssitzung über die Umsetzung der Einsparungen verzögert sich aber. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT haben Studenten am Mittwochnachmittag den Sitzungssaal blockiert, in dem die Pläne beschlossen werden sollten. Die Demonstranten versperrten die Treppe und den Eingang.