Für rund 3.700 Erstsemester der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat am Montag das Studium begonnen. Zur Immatrikulationsfeier auf dem Uniplatz mit Musik, Infoständen und Willkommens-Geschenken waren hunderte gekommen. Rektor Christian Tietje begrüßte die neuen Studierenden und sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir sind ausgesprochen glücklich und froh, wir haben keinen großen Einbruch, einen ganz geringen nur in den Erstsemesterzahlen. Die Uni Halle ist weiterhin attraktiv."

Laut Universität soll das Wintersemester als Präsenzsemester unter Einhaltung der 3G-Regel durchgeführt werden: Nur wer vollständig geimpft, genesen oder getestet ist, kann an den Lehrveranstaltungen teilnehmen. Dazu können sich die Studierenden mit der Uni-eigenen App per QR-Code an den Hörsälen und Seminarräumen registrieren. "Jede Lehrveranstaltung kann nur stattfinden, wenn die Studierenden 3G erfüllen", so der Rektor. "Und dann hoffen wir mal, dass wir das mit Maske – oder zum Teil auch ohne bei kleineren Veranstaltungen –, gut hinbekommen."