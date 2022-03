In Halle haben am Mittwoch rund 500 Studierende gegen die Sparpläne der Universität protestiert. Die Zukunft der Universität war außerdem noch einmal Thema einer außerordentlichen Senatssitzung. Die Landesregierung pocht auf die Einhaltung der finanziellen Vorgaben. Vor allem die Beschäftigten und die Studierenden befürchten aber einen Kahlschlag. Kolja Riecke von der Konferenz der Studierenden-Räte aller Hochschulen in Sachsen-Anhalt kritisiert, dass die "Kürzungsdebatte am Willen der Studierenden vorbeigeht."