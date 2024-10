Hunderte Mieterinnen und Mietern im Südpark in Halle werden vorerst weiterhin mit Fernwärme und Warmwasser versorgt. Das teilte die Stadtwerketochter EVH GmbH am Dienstagnachmittag mit. Zuvor hatte wegen offener Rechnungen des Vermieters erneut die Abschaltung gedroht. Die EVH erklärte, sie stehe mit dem Vermieter in engem Kontakt und habe erneut ein Angebot zur Sicherstellung der Wärmeversorgung unterbreitet. Es werde nach einer langfristigen Lösung gesucht.