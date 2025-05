Tilo Ebner hat sogenannte Genussrechte der DEGAG als Vermittler und Finanzberater an Kleinanlegerinnen und -anleger verkauft. In den Verträgen habe auch "ganz fett drin gestanden", dass die Möglichkeit besteht, das gesamte investierte Kapital zu verlieren. Genussrecht sei an sich in seinen Augen ein völliges Ausschluss-Kriterium für Investitionen. "Jeder würde davon abraten", so Ebner. Warum er seinen Kundinnen und Kunden dennoch zu dem Anlagemodell riet? Weil die DEGAG zwischen 2009 und 2021 absolut vertrauenswürdig aufgetreten sei, betont er.