Nach Beschädigung: "Superblitzer" in Halle wieder in Betrieb

Zwei "Superblitzer" sind am vergangenen Wochenende in Halle mutwillig beschädigt worden. Rund 500 Euro haben die Reparaturen gekostet. Nun kommen beide Geräte wieder zum Einsatz. Der erste wird bereits am Mittwoch wieder teure Fotos von zu schnellen Autos schießen.