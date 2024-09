Ein 31-jähriger Mann aus Halle muss für insgesamt sieben Jahre ins Gefängnis. Wie das Landgericht Halle MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, erging das Urteil bereits in der vergangenen Woche.

Dem Mann war vorgeworfen worden, in mehreren Supermärkten das Personal mit Messer und Pistole bedroht und Geld sowie Zigaretten erbeutet zu haben. Zudem soll er mit zwei weiteren Mittätern in ein Mehrfamilienhaus in Halle eingebrochen sein und dort ein Fahrrad aus dem Keller gestohlen haben.