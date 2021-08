Die Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner ist in den Stiftungsrat (Beirat) der Kunststiftung von Sachsen-Anhalt berufen worden. Damit wurde die gebürtige Hallenserin vom Kabinett als Nachfolgerin von Katja Wildermuth bestätigt, die seit Februar 2021 Intendantin des Bayerischen Rundfunks und auf persönlichen Wunsch vorzeitig aus dem Gremium ausgeschieden ist.

In einer Mitteilung bezeichnete die Direktorin der in Halle ansässigen Kunststiftung, Manon Bursian, die Berufung Daubners als einen Glücksfall: "Susanne Daubner besitzt als Tagesschau-Sprecherin eine große Strahlkraft und Glaubwürdigkeit. Dass sie in Halle geboren wurde und sich sehr für zeitgenössische Kunst interessiert und engagiert und sich dabei auch außergewöhnlichen Positionen nicht verschließt, macht sie für uns als Mitglied des Stiftungsrates besonders wertvoll."