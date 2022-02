Ende Januar 2022 wurde eine Auszubildende im Gefängnis in Halle vom Dienst ausgeschlossen. Auch ein Hausverbot sei dabei ausgesprochen worden. Der Vorwurf: Die Anwärterin für den allgemeinen Justizvollzugsdienst soll im Internet Inhalte gepostet haben, die an ihrer unparteiischen und verfassungstreuen Haltung zweifeln ließen.



Zweifel gibt es aber inzwischen auch, was die Einstellung der jungen Frau durch das Justizministerium betrifft. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT habe es von Anfang an "Auffälligkeiten" gegeben. So seien in einer Eignungsuntersuchung zwei Tattoos kritisch bewertet worden. Auf einem steht demnach groß "Gewalt" auf dem Unterarm. Das Zweite sei deutlich kleiner: "Kriegerin" ist dabei auf dem Handgelenk zu lesen.